DHA DIŞ HABER - Trump'tan Temyiz Mahkemesi'ne tepki!

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Başkanı Donald Trump, Temyiz Mahkemesi'nin göçmen ve vize yasağı kararına, Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Trump, "Mahkemede görüşürüz, ulusumuzun güvenliği tehlikede" dedi.
San Francisco Temyiz Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın özel yetkisini kullanarak çıkardığı göçmen ve vize yasanın askıya alınmasının sürdürülmesi kararına Başkan Donald Trump'tan tepki geldi. Trump, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla karara tepki gösterdi. Trump, "Mahkemede görüşürüz, ulusumuzun güvenliği tehlikede" ifadelerini kullandı.
Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Başkanı Donald Trump, Temyiz Mahkemesi'nin göçmen ve vize yasağı kararına, Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Trump, "Mahkemede görüşürüz, ulusumuzun güvenliği tehlikede" dedi.