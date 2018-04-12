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DHA DIŞ HABER - TRUMP'TAN, SURİYE MESAJLARI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,12 Nisan () Suriye konusunda üç gün önce paylaştığı mesajında '24 ile 48 saat arasında karar vereceğini' duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bugün attığı Twitter mesajında da "Suriye'ye saldırının ne zaman...

DHA DIŞ HABER - TRUMP'TAN, SURİYE MESAJLARI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,12 Nisan ()
Suriye konusunda üç gün önce paylaştığı mesajında '24 ile 48 saat arasında karar vereceğini' duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bugün attığı Twitter mesajında da "Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim. Bu çok yakın ya da hiç de yakın olmayan bir zaman olabilir. Her durumda, benim yönetimim altındaki ABD, DEAŞ'tan bölgeyi temizleyerek harika bir iş çıkardı. Nerede ABDY'ye teşekkürümüz?" dedi. 

Trump, çarşamba günü de Rusya'nın, Suriye'yi füze saldırılarına karşı savunacağını açıklamasından sonra, Twitter hesabından Suriye'ye karşı askeri müdahale mesajı vererek, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol, Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız" demişti. 

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, dün, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'deki kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tuttuğunu belirtmişti. Sanders, Doğu Guta'daki saldırıya nasıl bir yanıt verileceği konusunda henüz kesin bir kararın verilmediğini, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve değerlendirildiğini söylemişti.
 

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