DHA DIŞ HABER - Trump'tan Netanyahu'ya: Yerleşimleri biraz durdurun

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - İSRAİL Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Filistin yönetimi arasında mutlaka iki devletli bir çözüm olması gerekmediğini söyledi. Ortak basın toplantısında iki lider soruları yanıtlarken, Trump İsrail Başbakanı'ndan İsrail'in Filistin topraklarındaki 'yerleşimleri biraz durdurmalarını' istedi. Trump, iki devletli çözüm konusuna ilişkin soruya verdiği yanıtta "İki devlete ve tek devlete bakıyorum. Benim hoşuma gidecek olan iki tarafın da hoşuna giden olur. Benim için ikisi de uyar. İki devletli çözüm kolay gibi göründü ama İsrail ve Filistin neyden mutlu ise ben de ondan mutlu olurum" dedi.

Donald Trump, ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasını çok istediğini ve konuyla ilgilendiğini ve sürecin ne olup biteceğini göstereceğini ifade etti.

Netanyahu ise, yerleşimlerin İsrail Filistin sorununda bir etken olduğunu ancak temel neden olmadığını savundu. Netanyahu, iki devletli çözüm için Filistin yönetiminin İsrail devletinin varlığını tanıması gerektiğini, bu gerçekleşmezse Ortadoğu barışının zor olacağını söyledi. Bölgenin güvenliğini sağlamanın İsrail'in görevi olduğunu savunan Netanyahu, kendileri güvenliği sağlamazsa terör örgütlerinin önünün açılacağını öne sürdü. Netanyahu ayrıca Arap ülkelerinin İsrail'i artık düşman olarak görmediğini de dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKJÜMÜ:

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-Trump ve Netanyahu'nun ortak basın toplantısından görüntüler