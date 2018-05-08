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DHA DIŞ HABER - TRUMP, ABD'NİN İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,  8 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bugün düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıkladı. Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack...

DHA DIŞ HABER - TRUMP, ABD'NİN İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,  8 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bugün düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıkladı. Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yIlında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de imzaladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. 

İran'ın nükleer programına ilişkin ortak geniş çaplı girişim planı BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan; ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ile AB ülkeleri (P5+1) arasında imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık olarak bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.    

Anlaşma, 2015 yılının ekim ayında yürürlüğe girdi ve 2016 yılının ocak ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu açıklamasıyla uygulanmaya başladı. BM'nin ve Batılı ülkelerin İran'a uyguladığı mali, ticari, enerji ve diğer alanlardaki yaptırımlar kaldırıldı. Anlaşma doğrultusunda İran'ın dondurulmuş olan milyarlarca dolarlık ticari mal varlığına erişimi yeniden sağlandı. İran'ın anlaşma kurallarına uymaması durumunda yaptırımların yeniden devreye girmesi koşulu getirildi.
 
Anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle görevli Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), şimdiye kadar İran'ın anlaşmanın tüm koşullarına uyduğunu saptamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ele geçirdiklerini söylediği çok gizli belgelere dayanarak, İran'ın nükleer silah üretimini uluslararası toplumdan daklayarak gizli çalışmalar yaptığını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump da bu iddialara destek verdi. 

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- Trump'ın konuşması

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