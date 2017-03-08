DHA DIŞ HABER - Tren otobüse çarptı: en az 3 ölü

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Biloxi kentinde bir trenin yolcu otobüsüne çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre en az üç kişi öldü çok sayıda kişi de yaralandı. Çarpışmanın ardından trenin yaklaşık 100 metre sürüklediği otobüste 50 kişi bulunduğu belirtildi.

Olay yerine ilk yardım ekipleri ve ambulanslar sevk edilirken, yaralı yolcuların tedavi için çevredeki hastanelere götürüldü.