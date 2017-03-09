DHA DIŞ HABER - Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, ABD'nin YPG'yi desteklemeyi sürdüreceğini ve PKK ile YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Mark Toner, bir soru üzerine Türkiye, Rusya ve ABD genelkurmay başkanlarının Antalya'da yaptıkları görüşmede, daha etkin bir operasyon için yeni olanak ve olasılıkları değerlendirdiklerini belirterek, "Görüşmede IŞİD'e karşı daha geniş bir savaş kapsamında Menbiç'teki durum da görüşüldü. Ayrıca PKK, El Kaide El Nusra Cephesi de dahil olmak üzere bölgedeki terör örgütleri ele alındı" dedi.

Toner, "ABD'ninYPG'ye sağladığı destek konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varıldı mı?" sorusuna verdiği yanıtta ise "Kuzey Suriye'de faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri kapsamında YPG'yi uzun süredir desteklemekteyiz. YPG, IŞİD ile mücadelede çok etkili oldu. Bunları birçok kez burada konuştuk. YPG IŞİD'i savaş alanından püskürtmede ve sonuçta onlar yok etmede çok etkin. Operasyonların 4 Kasım'da başladığı günden bu yana 6.000 kilometrelik alanı ve Rakka civarında IŞİD'in ele geçirdiği 100'den fazla köyü... Biz açıkçası YPG ile ilgili Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz. Ancak PKK ile YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz" dedi.

Mark Toner, bir başka soru üzerine de ABD'nin terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı olduklarını ve orada olmamaları gerektiğini düşündüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın mensuplarının soruları

-Toner'in açıklamaları