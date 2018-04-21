Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - 21 Nisan, 2018 () - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kraliyet Sarayı çevresinde silah ve patlama seslerinin geldiği belirtildi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişimi olduğu öne sürüldü.
DHA DIŞ HABER- SUUDİ ARABİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ İDDİASI
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - 21 Nisan, 2018 () - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kraliyet Sarayı çevresinde silah ve patlama seslerinin geldiği belirtildi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in...
21 Nisan 2018 Cumartesi 22:48
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