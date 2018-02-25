DHA DIŞ HABER - SURİYE'DE 30 GÜNLÜK ATEŞKES (2)

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi'nden Türkiye sorusuna cevap

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Şubat () - Suriye'de milyonlarca kişiye insanı yardımların ulaştırılmasına ve hasta ya da yaralıların tahliye edilmesine olanak tanımak için 30 günlük ateşkes çağrısını içeren tasarı New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıya, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden ve veto hakları bulunan Rusya ile Çin 'evet' oyu verdi.

Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanlığını yürüten Kuveyt ile İsveç tarafından konseye sunulan tasarı Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay ateşkesi öngörüyor. Karara göre, Suriye'de DEAŞ, el-Kaide, Nusra Cephesi ve BMGK tarafından belirlenen diğer terörist gruplar ile bunlarla bağlantılı birey ve gruplara yönelik askeri operasyonlar sürdürülecek.

Ateşkes tasarısının kabul edilmesinden sonra konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı ateşkes tasarısını geciktirmekle eleştirdi.

Perşembe günü Rusya'ya Suriye'deki insani durum konusunda bir toplantı yapılması çağrısında bulunduklarını belirten Haley, "O zaman da Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi ateşkes kararının derhal uygulamaya geçirilmesi için hazırdı. Ancak Rusya oylamayı engelledi. Dün de güvenlik konseyi saatlerce oy kullanmak için hazır bekledi. Rusya, bu oylamanın da ertelemesine neden oldu. Rusya'nın güvenlik konseyini bekletmesi nedeniyle acılar büyüdü" dedi.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi de Suriye'deki terörist gruplara ABD ve koalisyon güçlerinin destek verdiğini savundu. Bu grupların sivillere saldırdığını, onları kalkan olarak kullandıklarını söyleyen Caferi, Suriye topraklarının ABD ve koalisyon güçleri, İsrail ve Türkiye tarafından işgal edildiğini ileri sürdü. Beşar Caferi, Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararının Türkiye'nin askeri operasyonlar düzenlediği Afrin için de Golan Tepeleri için de geçerli olması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi çıkışında gazetecilerin "Ateşkes kararı Afrin'de Türkiye için de geçerli mi?" sorusuna direk olarak yanıt vermedi. Nebenzia, "Suriyeli büyükelçinin söylediklerini duydunuz. Ben bu konuda bir görüş bildirmeyeceğim. Tasarıyı iyi okuyun, ne dediğini iyi anlayın. Yalnızca Doğu Guta'da ateşkes demiyor. Başka bölgelerde de insani yardıma ihtiyaç var" diye konuştu. Nebenzia, Rusya'nın tasarının oylanmasını geciktirmesi eleştirilerine de "Bazı yerlerin ateşkesi askeri bir operasyon olarak fırsat bilmesini önlemek için gerekli adımları atmak gerekiyordu. Şimdi karar gecikme olmadan ateşkes yönünde. Ancak bize göre ateşkes asıl olarak sahadaki güçler arasında sağlanmalı, Güvenlik Konseyi tarafından değil. Sahadaki güçler tarafından sağlanmayan ateşkes kararının uygulanabilirliği zayıf. Konseyin aldığı ateşkes kararı her yerde geçerli olmalı" dedi.

Güvenlik Konseyi'nin şubat ayı dönem başkanlığını üstlenen Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi de 'Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararının Türkiye'yi bağlayıp bağlamadığı' sorusuna verdiği yanıtta, "Karar, Suriye'deki tüm tarafların hiçbir gecikme olmadan ateşkes uygulamalarını öngörüyor" dedi.

