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DHA DIŞ HABER - Silahı bagajından çıkarmış

FORT Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nı kana bulayan 26'li yaşlardaki saldırgan Esteban Santiago'nun, saldırıda kullandığı silahı bagajından çıkardığı ortaya çıktı. Alaska'dan, Kanada bağlantılı olarak Florida'ya...

DHA DIŞ HABER - Silahı bagajından çıkarmış

FORT Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nı kana bulayan 26'li yaşlardaki saldırgan Esteban Santiago'nun, saldırıda kullandığı silahı bagajından çıkardığı ortaya çıktı.

Alaska'dan, Kanada bağlantılı olarak Florida'ya gelen Santiago, görgü tanıklarının ifadelerine göre, Terminal 2'de bagajını aldıktan sonra tuvalete gitti. Burada bagajından, check-in işlemini yaptırdığı silahı çıkaran saldırgan hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmeye başladı. Havalimanında büyük bir kaosa yol açan olay sırasında yolcular kendilerini koruyabilmek için apron da dahil değişik yerlere kaçışırken, 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 8 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer Santiago'nun, Alaska'dan uçağa bindiği sırada silahını beyan etmiş olduğunu, içinde silah olan bagajın uçağın kargo bölümünde taşınacağından buna izin verildiğini belirttiler.

Haber: Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,()

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