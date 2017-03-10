DHA DIŞ HABER - 'Reis' filmi sinemayı dolduramadı

Levent GÜNDÜZ-KEHL,9 Mart() - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği sinema filmi 'Reis' Almanya'da beklenen ilgiyi görmedi.

3 Mart tarihinde vizyona giren 'Reis' Almanya'nın Fransa'ya sınır kenti olan Kehl'de bir sinema salonunda ilk gösterisini yaptı ancak salonda çok sayıda koltuk boş kaldı. Fransa'nın Strasbourg, Alsas, Almanya'nın Kehl, Ortenau bölgesinden 170 kişilik salonda sadece 80'e yakın seyirci 'Reis' filmini izlemeye geldi. Türkiye'de 1 saat 58 dakika süren sinema filminin Almanya kopyasında 11 dakika eksik olarak1 saat 47 dakika gösterilmesi de izleyenlerin kafasını karıştırdı. Çoğu izleyenler filmin Avrupa kopyasın bazı bölümlerinin sansüre takıldığını öne sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Reis filmine gelen seyirciler

-Filmden görüntüler