DHA DIŞ HABER - POMPEO, ABD'NİN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 Nisan () ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine aday gösterdiği CIA Başkanı Mike Pompeo, ABD Senatosu'ndan gereken onayı alarak yeni görevine resmen başladı. Senato'daki oylamada 57 senatör, Pompeo'nun bakanlığını onaylarken, 42 de karşı yönde oy kullanıldı.

Toplam 100 sandalyeli ABD Senatosu'nda, Cumhuriyetçi Partililer'in hepsi olumlu oy kullanırken, Demokrat Parti'den 6 senatör Pompeo'ya destek verdi, geri kalanı karşı oy kullandı.

Demokrat Partili senatörler, savaş yanlısı olduğu gerekçesi ile Müslümanlar ve eşcinsellere karşı söylemleri nedeniyle Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olmasına sıcak bakmıyordu.

