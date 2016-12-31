DHA DIŞ HABER - Öldürülen Brezilya Büyükelçisi'nin katili polis çıktı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () - YUNANİSTAN'ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis'in, karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Brezilyalı yetkililer, büyükelçiyi öldüren kişinin, büyükelçinin eşi Fracois Amoridis ile ilişki yaşayan bir polis memurunun öldürdüğünü açıkladı.

İsmi Sergio Moreira Filho olan 29 yaşındaki Brezilyalı polisin, işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi.