DHA DIŞ HABER - Obama'dan İstanbul'daki terör saldırısına kınama (ek)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () - İSTANBUL'un Ortaköy semtinde bulunan bir gece kulübünde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 35 kişinin şehit olduğu, 40 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Sözcü Eric Shultz, yaptığı yazılı açıklamada, Hawaii'de tatilde bulunan ABD Başkanı Barack Obama'nın, 'Saldırıda yaşamını yitiren masum insanlar için başsağlığı dilediğini' belirtti.