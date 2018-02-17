Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu...
Merkel-Yıldırım görüşmesinde gündeme gelmişti, Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
ABD ile "normalleşme" adımıyla dolar 3.75 liranın altında
Dolar 3.75 liranın altında
ABD ve Türk dışişleri bakanları basın toplantısı CANLI
ABD ve Türk dışişleri bakanları...

DHA DIŞ HABER - Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem!

Meksika'da Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Başkent Meksiko City'de de hissedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.

DHA DIŞ HABER - Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem!

Meksika'da Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Başkent Meksiko City'de de hissedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314