DHA DIŞ HABER - Londra'da 15 Temmuz sergisi ve defilesi düzenlendi

Gonca YAĞCI-Aynur TATTERSALL, LONDRA() - TÜRKİYE'nin Londra Büyükelçiliği 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen fotoğrafların sergilendiği bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte, İngiltere'de yaşayan başarılı Türk modacı Zeynep Kartal'ın Londra Moda Haftası kapsamında hazırladığı sonbahar kış koleksiyonu da sergilendi. Çok sayıda yerli ve yabancı ünlü ismin katıldığı gecenin en dikkat çeken parçası, Zeynep Kartal'ın tasarladığı 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların baskılarının yer aldığı elbiseler oldu. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleşen geceye Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ve eşi Esra Bilgiç ev sahipliği yaptı. Geceye ayrıca, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, serginin açılışında sponsor olan Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül, Türk Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri, gazetecilerin yanısıra İngilere'deki TV ve radyo sunucusu Olivia Cox, TV yıldızı Vicky Pattison, modacı Marcella Martineli, İngiliz model ve şarkıcı Chloe Jasmin gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. 15 Temmuz serginin açılışını Ömer Faruk Özgül ve Büyükelçi Bilgiç birlikte yaptı. Özgül ve Bilgiç daha sonra sergilenen fotoğrafları inceledi. Fotoğrafların yansıra, konuklara 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgilendirilmeleri için hazırlanan katalog ve kitapçıklar da dağıtıldı.

O FOTOĞRAFLARIN BASKILARINDAN KUMAŞ VE ELBİSE TASARLADI

'ya konuşan modacı Zeynep Kartal, Londra Moda Haftası kapsamında hazırladığı bu defilenin başka bir amacının olduğunu da söyledi. Kartal, "Biz bu defileyi, fotoğraf sergisi ile birleştirmek istedik. Böylelikle bir farkındalık yaratmak istedik. Uluslararası platformlarda söz sahibi olan insanlar olarak böyle bir olaya sessiz kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben, o geceyi kumaşlara yansıttım. O gece çekilen resimleri kumaşa geçirdik, üzerinde 251 adet karanfil var. Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden insanlarımızın anısına.. Londra Moda Haftası birçok ünlü ve seçkin ismi ağırlıyor. Böylelikle biz de bu insanlara yaşananları, Türkiye'yi anlatmak istedik" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ'DEN 'YA ÖVGÜ

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de 1901 yılında, Osmanlı döneminde alınan bu tarihi binada Türkiye'yi tanıttıklarını söyledi. Bilgiç şunları söyledi:

"Bu defilede dikkatli gözler bir şeyi daha fark etti. Bazı kıyafetlerde 15 Temmuz'dan kareler var. Bu gece iki etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Hem bir fotoğraf sergisi var. Türk medyasının sınav verdiği bir gecede buna Doğan Haber Ajansı da dahil, o varlık yokluk mücadelesinde 15 Temmuz ile ilgili verilen görsel şölenin bir parçası oldular. Acı yanları var, ama bu bizim için birlik beraberlik, demokrasimize ve ülkemize sahip çıkmak günü. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu sadece devletin görevi değil, kamuda çalışanların görevi değil, sadece medyanın da görevi değil. Kuşaktan kuşağa biz bu tecrübeleri aktaracağız. Ta ki bundan sonraki kuşaklar bundan sonra daha müreffeh Türkiye'de yaşayıncaya kadar."

Serginin sponsorluğunu üstlenen Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül de, 15 Temmuz gibi halkın katılımı olan bir demokrasi hareketini daha iyi anlatmak için böyle bir proje yaptıklarını kaydetti.

Defile ve sergi, resepsiyonun ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sergi açılışı

-Fotoğraflardan görüntü

-Defile görüntüsü

-Zeynep Kartal ve Büyükelçi Bilgiç birlikte

-Zeynep Kartal röportaj

-Büyükelçi röportaj

-Genel ve detaylar