DHA DIŞ HABER - Kosova'da ilk teravih namazı

Enis TABAK / PRİZREN, 27 Mayıs () - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kosovalılar camilere akın etti.

Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii ile Osmanlı'nın Kosova'da ilk inşa ettiği Kırık Camisi Kosovalılar tarafından Ramazan'ın ilk Teravih namazında dolduruldu. Kosova'nın dört bir yanında ilk teravih namazı için camilere akın eden halk, cami imamlarının Ramazan ayı konulu vaazı ardından namaz kılıp dua etti.

Kırık Camisi, Osmanlı'nın Kosova'da ilk inşa ettiği camii olup Sırp işgali sırasında tamamen yıkılmıştı. Camii Türk askerinin 1999 yılında Kosova'ya gelmesiyle ilk iş olarak yeniden inşa edilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Tarihi Kırık Camisi'nde teravih namazı