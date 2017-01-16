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DHA DIŞ HABER - Kırgız Havacılık Otoritesi: Türk kargo uçağı düştü, 4 kişi hayatını kaybetti

Tolga ÖZBEK/BİŞKEK,() – Bişkek’e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları’na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı. Kırgız Havacılık Otoritesi’nin verdiği bilgiye...

DHA DIŞ HABER - Kırgız Havacılık Otoritesi: Türk kargo uçağı düştü, 4 kişi hayatını kaybetti

Tolga ÖZBEK/BİŞKEK,() – Bişkek’e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları’na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı.

Kırgız Havacılık Otoritesi’nin verdiği bilgiye uçak yaklaşma sırasında Türkiye saati ile 04.45’te düştü.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hong Kong’tan gelen kargo uçağında bulunan ikisi pilot ikisi de yükleme uzmanı (load master) kazada hayatını kaybetti.

2003 MODEL

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.

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