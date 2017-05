DHA DIŞ HABER - İngiltere'de terör tehdidi en yüksek seviyeye çıkarıldı

Gonca YAĞCI, LONDRA,() - İngiltere'nin Manchester kentindeki konser alanında meydana gelen ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından ülkedeki terör tehdidi "en yüksek" seviyeye çıkarıldı. Bu da ikinci bir saldırının her an olabileceği anlamına geliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Pazartesi akşamı Manchester Arena'da meydana gelen intihar saldırısının ardından ülkedeki terör tehdidinin en yüksek seviyeye çıkarıldığını bildirdi. Başbakan May, ayrıca polislere destek olmak amacıyla askerler de sokaklarda güvenliği sağlamak için görev yapacağını, terör tehdidinin olası olmasının yanında yeni bir terör saldırısının her an olabileceğine dikkat çekti.

Kobra toplantısının ardından Başbakanlık Konutu'nda açıklama yapan May, intihar saldırısını düzenleyen kişinin 22 yaşındaki Salman Ramadan Abedi olduğunu ve bu kişinin herhangi bir terör örgüte bağlı olduğunu göz ardı etmeyeceklerini belirtti. May, açıklamasında güvenlik güçleri ve polisin bu saldırının arkasında daha geniş bir örgüt veya grubun olabileceğini ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Terör tehdidi seviyesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasıyla sokaklarda görev yapan polis kuvvetleri, askerlerle değiştirilecek.

Diğer yandan polis ve güvenlik servisleri intihar saldırısını gerçekleştiren kişinin kendi başına mı yoksa bir örgütle bağlantılı olarak mı bu saldırıyı planladığını araştırıyor.