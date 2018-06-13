DHA DIŞ HABER - FED FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Haziran () - ABD Merkez Bankası FED faiz artırımına gitti. Faiz oranını 0.25 oranında artırarak yüzde 1.75-2 aralığına yükseltti. FED, bugün yapılan para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giderek faiz oranını yüzde 1.75 - 2.00 düzeyine çekti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)'nin Haziran toplantısında piyasaların beklentisi doğrultusunda karar alınırken, bu artırım ,2018 yılında gidilen ikinci artırım oldu.
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Haziran () - ABD Merkez Bankası FED faiz artırımına gitti. Faiz oranını 0.25 oranında artırarak yüzde 1.75-2 aralığına yükseltti. FED, bugün yapılan para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giderek faiz oranını yüzde 1.75 - 2.00 düzeyine çekti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)'nin Haziran toplantısında piyasaların beklentisi doğrultusunda karar alınırken, bu artırım ,2018 yılında gidilen ikinci artırım oldu.