DHA DIŞ HABER - Dunford: Başkan Trump'a IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin önemini anlatacağız

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'a sunmak üzere her tür seçeneği içeren bir plan hazırladıklarını söyledi. Dunford, bu planda Türkiye ile ilişkilerin güçlü bir biçimde sürdürülmesi konusunda tutarlı olmasına da dikkat edeceklerini ve Trump'a IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin önemini anlatacaklarını belirtti.

Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nde 'Küresel Tehditler ve Amerika'nın Ulusal Güvenlik Öncelikleri' konulu panelde ABD'nin Rusya, Çin ve NATO ile ilişkilerine değindi.

Trump yönetiminin Suriye ile ilgili planlarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Dunford, bunun çok yönlü olarak değerlendirilmesi gereken ve karmaşık bir sorun olduğunu söyledi. Suriye ile ilgili olarak Başkan Trump'a sunmak üzere bir plan hazırlığında olduklarını belirten Dunford, planı onaylayacak makamın da ABD Başkanı Trump olacağını söyledi. Dunford, Suriye konusunda atılacak her adımın birden çok etkisi olacağın belirterek, "Şu an yapmaya çalıştığımız şey Başkan Trump için var olan bütün seçenekleri gösteren bir plan hazırlamak. IŞİD ile mücadele etmek ve en kısa zamanda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek için yapılabilecek seçenekleri çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu seçeneklerin olası sonuçlarını da ortaya koymaya çabalıyoruz. Çünkü her seçeneğin riskleri ve farklı sonuçları var" diye konuştu.

ABD Başkanı'na sunulacak planda Türkiye'nin önemini de vurgulayacaklarını belirten Dunford, "Bu planların müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir biçimde ilişkilerimizi sürdürme noktasında tutarlı olmasına dikkat edeceğiz. Bölgedeki Kürt grupların karşı karşıya olduğu sorunların bu planlara nasıl dahil edileceğini konuşacağız. Sadece tek bir Kürt gruptan da bahsetmiyoruz biliyorsunuz, çok sayıda farklı Kürt grup var. Bölgedeki İran ve Türkiye'nin çıkarlarının çatışması konusunu, Rusya'nın varlığını konuşacağız" dedi.

ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik olup olmayacağı kararının Başkan Trump tarafından verileceğini belirten Dunford, "Başkanın kadrosu altında çalışan bizlerin yani Dışişleri Bakanı'nın, Savunma Bakanı'nın Maliye Bakanı'nın ve öteki kabine üyelerinin, hepimizin yapması gereken, ayrıntılı bir politik ve bir askeri plan ortaya koymak. Bu plan tehditleri, riskleri, ABD'nin bölgede uzun vadeli çıkarlarını kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bölgedeki çıkarlarımızı gözetici olduğu gibi, bölgenin güvenliği ve istikrarını kapsayıcı olmalıdır. Dolayısıyla Başkan'ın karşısına yalnızca bir sorunu çözen ama bunun karşılığında başka yeni bir sorun yaratacak olan bir plan getirmek istemeyiz" ifadelerini kullandı.

