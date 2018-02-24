DHA DIŞ HABER - BM'deki tasarısı Suriye'de ateşkes bugüne kaldı

Tasarıda öngörülen ateşkes, İŞİD ve Nusra Cephesi dahil El Kaide bağlantılı tüm gruplara karşı düzenlenen operasyonları kapsamıyor. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 30 günlük ateşkesin gerçekçi olmadığını ve uygulanamayacağını savunuyor. Rusya'nın tasarıyı veto edip etmeyeceği ya da çekimser mi kalacağı ise henüz açıklık kazanmış değil. Ancak tasarıyı sunan İsveç ve Kuveyt, Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı hedef alan rejim bombardımanında sivil ölümlerin sayısının artmasını önlemek için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtiyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(ARŞİV)
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-Daha önce yapılan BMGK Suriye toplantısından görüntü