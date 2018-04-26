DHA DIŞ HABER - BİLL COSBY SUÇLU BULUNDU

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 Nisan () - Amerikalı ünlü oyuncu ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasyla çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu. Jüri, Philadelphia'nın Montgomery Bölge Adliyesi'nde yargılanan Cosby'yi kendisine yöneltilen ve her biri için 10 yıl hapis cezası istenen iddialardan suçlu buldu.

