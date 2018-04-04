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DHA DIŞ HABER - Başsavcılık Atilla için en az 15 yıl hapis cezası istedi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Nisan () - New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, jüri tarafından suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis, yarım milyon dolar da para cezası verilmesini...

DHA DIŞ HABER - Başsavcılık Atilla için en az 15 yıl hapis cezası istedi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Nisan () - New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, jüri tarafından suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis, yarım milyon dolar da para cezası verilmesini istedi. Başsavcılık, davaya bakan Hakim Richard Berman'a yolladığı dilekçede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek', 'ABD'yi aldatma suçuna iştirak', 'ABD bankalarını dolandırmak', 'ABD bankalarını dolandırmaya iştirak', 'Kara para aklama suçuna iştirak' maddelerinden suçlu bulunan Atilla'nın en az 15 yıl hapis cezası alması gerektiğini savundu. 
Geçtiğimiz günlerde Atilla'nın avukatları, mahkemeye 64 sayfalık dilekçe sunarak müvekkillerinin az ceza alması için 'merhamet' istemişti. Avukatlar, Atilla'ya 4-5 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti.

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