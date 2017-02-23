DHA DIŞ HABER - Bakan Çelik Azerbaycan'da

Ali KAN / BAKÜ,() - Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu'na katılmak için, Akşam saatlerinde başkent Bakü'ye gelen Faruk Çelik, Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.
Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle iş adamları da yer aldı. Faruk Çelik, temasları kapsamında Azerbaycan - Türkiye Tarım İş Forumu'na katılacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Tarım Bakanının uçağının Azerbaycan Havalimanı'na inişi
- Resepsiyondan görüntüler
Ali KAN / BAKÜ,() - Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu'na katılmak için, Akşam saatlerinde başkent Bakü'ye gelen Faruk Çelik, Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.