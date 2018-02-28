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DHA DIŞ HABER - AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI JUNKER: KOSOVA İLE KARADAĞ ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMASI ŞART

Enis TABAK, Priştine, 28 Şubat () - Sırbistan'ın ardından Kosova'ya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker ve beraberindeki heyet, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Başbakan Ramuş Haradinay tarafından karşılandı. AB Yüksek...

DHA DIŞ HABER - AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI JUNKER: KOSOVA İLE KARADAĞ ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMASI ŞART

Enis TABAK, Priştine, 28 Şubat () - Sırbistan'ın ardından Kosova'ya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker ve beraberindeki heyet, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Başbakan Ramuş Haradinay tarafından karşılandı. AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komiseri Johanes Hahn'in eşlik ettiği heyet, Kosova ziyareti öncesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'taki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelmişti. Sırbistan'a ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve beraberindeki heyet, AB'nin Balkanlar'a istikrar getirmek istediğini belirtmişlerdi. 

Sırbistan'daki resmi temasları ardından bugün Kosova'ya gelen heyeti karşılayan Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Başbakan Haradinay, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiler. İkili görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Thaçi, Karadağ ile Kosova arasındaki, Kosova Meclis'inde bugün onaylanması beklenen ancak muhalefetin katılmamasıyla önümüzdeki günlere tekrar ertelenen yasanın onaylanacağından emin olduğunu söyledi. 

Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkinin normalleşmesinin iki ülkenin yararına olduğunu belirtti. Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin düzelmesinin diyalog yolundan geçeceğini belirten Tahçi, Kosova ile Sırbistan arasında görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Thaçi'den sonra sözü alan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker, bugün Kosova Meclisi'nde onaylanması beklenen ancak önümüzdeki günlere ertelenen Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır anlaşmasının hızlıca Kosova Meclisi'nden geçmesini umduklarını söyledi. Kosova'ya yönelik vizelerin kaldırılması için AB'nin şart koştuğu sınır anlaşması ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili somut adımların atılmasını beklediklerini söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker, Kosova'nın, Karadağ ile sınır anlaşmasının onaylanmasının mecbur olduğunu söyledi. 

Balkanlar da sadece Kosova'ya yönelik uygulanan vize muhafiyetinin kaldırılmamasından kendilerinin de memnun olmadıklarını belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker, "Ben de Balkanlar da sadece Kosovalı vatandaşların Avrupa'da serbest dolaşamamalarından memnun değilim" dedi. 

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