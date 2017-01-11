Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Washington'daki açıklamalarında, başka bir soru üzerine de, ABD'nin süreç içerisinde PYD'nin de Suriye görüşmeleri masasında yer alması gerektiği görüşünü, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Suriye'nin Dostları Grubu'na bağlı ülkelere aktarıldığını da belirtti.
DHA DIŞ HABER - ABD: Suriye görüşmelerinde PYD'de masada olmalı (ek)
Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Washington'daki açıklamalarında, başka bir soru üzerine de, ABD'nin süreç içerisinde PYD'nin de Suriye görüşmeleri masasında yer alması gerektiği...
11 Ocak 2017 Çarşamba 04:37
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