DHA DIŞ HABER - ABD: Ortak hedefimiz IŞİD olacak

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, Başkan Donald Trump'ın yönetimi devralmasından bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda ilk kez basın toplantısı düzenledi. Toner toplantıda, "Menbiç'te Amerikan bayrağı uçuşuyor, bölgede Amerikan askerleri var. Türkiye kente girebileceği tehdidinde bulunuyor, rejim girmek için hazırlanıyor. Suriye'de Menbiç'teki duruma karşı ABD'nin pozisyonu nedir?" sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin bütün taraflara IŞİD ile mücadeleye odaklanma mesajı vermek istediğini söyledi.

'Ortak hedefimiz IŞİD olacak'

Sözcü Vekili Mark Toner, El Bab'ın doğu yanının çok karışık bir bölge olduğunu belirterek, "Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı IŞİD ile mücadele etmek. Bölgede gerginlik yaşanmasını istemiyoruz. Dar bir alanda birden fazla gücün olduğu zamanlarda gereksiz veya istem dışı gerginliğin yaşanmasını istemiyoruz. Durum yeterince gergin ve hareketli. Bütün taraflara IŞİD ile mücadeleye odaklanmaları gerektiği mesajını yolluyoruz. ABD, koalisyon müttefiklerimiz ve ortak güçlerle yakın eş güdüm içinde olmayı sürdürecek ve ortak hedefimiz IŞİD olacak" dedi.

'Toplantının amacı üst düzey askeri iletişimi geliştirmek'

Mark Toner, ABD, Rusya ve Türkiye genelkurmay başkanlarının Antalya'da görüşmelerine ilişkin soruya da, "Sorunun doğru yeri Savunma Bakanlığı. Ancak anladığım kadarıyla toplantının amacı üst düzey askeri iletişimi geliştirmek ve Suriye ile ilgili askeri operasyonların çatışmasını önlemek" şeklinde yanıt verdi.

Toner, 23 yıldır Türkiye'de yaşayan Amerikalı rahip Andrew Brunson'un silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olduğu ve ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle 7 Ekim'de gözaltına alınması ile ilgili bir soruya da yanıt verdi. Toner, "Türkiye'de gözaltına alınan Amerikan vatandaşları ile ilgili durumlardan haberimiz var. Bu kişinin özel durumu ile daha çok bilgi edineceğim, kendisine gerekli konsolosluk hizmetleri verilmekte. Ancak, Türkiye'de Amerikalı Hıristiyan topluluklarına, Hristiyanlara zulmediliyor gibi bir yaklaşımı paylaşamayız. Bu yönde açık bir kanıt görmedik. Ancak, ABD tabii ki Türkiye'de tüm inançların özgürce yaşamasını destekler. Ankara ve Washington arasında dinsel özgürlüğe saygı konularında oldukça yakın temaslarda bulunulmaktadır" dedi.

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