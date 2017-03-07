Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

DHA DIŞ HABER - ABD, Güney Kore'ye anti balistik füze savunma sistemi yolluyor

Nafiz ALBAYRA/NEW YORK,() - KUZEY Kore'nin önceki gün Japon Denizi'ndeki 4 balistik füze denemesinin ardından, ABD Güney Kore'ye yerleştirilmek üzere anti balistik füze savunma sistemi yolladı. Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin, ABD'nin...

DHA DIŞ HABER - ABD, Güney Kore'ye anti balistik füze savunma sistemi yolluyor

Nafiz ALBAYRA/NEW YORK,() - KUZEY Kore'nin önceki gün Japon Denizi'ndeki 4 balistik füze denemesinin ardından, ABD Güney Kore'ye yerleştirilmek üzere anti balistik füze savunma sistemi yolladı.

Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin, ABD'nin Japonya'da bulunan üslerini vurmaya yönelik denemeler olduğu iddialarıyla birlikte, ABD de harekete geçti. ABD anti balistik füze savunma sistemini Güney Kore'ye yollama kararı aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.