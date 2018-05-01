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DHA DIŞ HABER - ABD'DEN IŞİD'E YÖNELİK OPERASYON AÇIKLAMASI 

ABD, koalisyon ortakları ve Suriye Demokratik Güçleri'nin de aralarında olduğu yerel ortaklar ile birlikte, terör örgütü IŞİD'in elinde kalan yerleri almak için operasyon başlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü...

DHA DIŞ HABER - ABD'DEN IŞİD'E YÖNELİK OPERASYON AÇIKLAMASI 

ABD, koalisyon ortakları ve Suriye Demokratik Güçleri'nin de aralarında olduğu yerel ortaklar ile birlikte, terör örgütü IŞİD'in elinde kalan yerleri almak için operasyon başlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamyla, planlanan operasyonun zor olacağını ancak ABD ve ortaklarının galip geleceğine inandıklarını belirterek "ABD, koalisyon ya da yerel ortaklarımıza bir saldırı olması durumunda savunacağız, IŞİD'in bölgeyi denetim altında tuttuğu ve Suriye halkını terörize ettiği günler sona eriyor" dedi.

Nauert, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile diğer ortakları olan İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan sınırlarının IŞİD saldırılarından korunacağını da söyledi. IŞİD'in elinden geri alınan bölgelerde istikrarın sağlanması için müttefik ve ortakların kaynaklarından daha fazla yararlanma arayışında olacaklarını da belirten Nauert, "Başkan Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte yaptığı açıklamalarda söylediği gibi, IŞİD'in kurtarılan bölgelere yeniden dönmesini ve Esad rejimi ya da İran destekçilerinin bundan yararlanmasını önleyecek kalıcı ve güçlü bir ayak izi bırakılmasını sağlayacağız. ABD, aralarında Sünni Araplar'ın, Kürtler'in, Hıristiyanlar'ın, Türkmenler'in ve diğer azınlıkların bulunduğu tüm Suriyeliler'in iradesine saygılı bir siyasi çözümün sağlanması hedefine bağlıdır" diye konuştu.
 

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