DHA DIŞ HABER - ABD'DE ÜST GEÇİT ÇÖKTÜ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR (1)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Mart () ABD'nin Florida eyaletinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Olay yerinde ölü ve yaralılar var.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Mart () ABD'nin Florida eyaletinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Olay yerinde ölü ve yaralılar var. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
15 Mart 2018 Perşembe 22:11
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Mart () ABD'nin Florida eyaletinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Olay yerinde ölü ve yaralılar var.
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