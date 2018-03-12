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DHA DIŞ HABER - ABD'de helikopter ırmağa düştü: 2 ölü

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Mart () - ABD'nin New York kentinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir turist helikopteri, Manhattan ile Queens semtleri arasında akan Doğu Irmağı'na düştü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de sağ olarak...

DHA DIŞ HABER - ABD'de helikopter ırmağa düştü: 2 ölü

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Mart () - ABD'nin New York kentinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir turist helikopteri, Manhattan ile Queens semtleri arasında akan Doğu Irmağı'na düştü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Diğer 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
New York'ta, içinde 6 kişinin bulunduğu helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle Doğu Irmağı'na düştü. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik, ilk yardım ekibi ve dalgıç adam sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Irmağa düşen ve batmaya devam eden helikopterin içinde sıkışıp kalan diğer 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ)
-Farklı açılardan helikopterin düşme anı
-Düşen helikopteri havadan arama-kurtarma çalışmaları

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