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DHA DIŞ HABER - ABD: AFRİN'DE KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUZ

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 21 Şubat () ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Afrin'de kimseye destek vermediğini söyledi. Nauert, "ABD, Suriye'de bir sınır değişikliğine taraf değil. Biz değiştirmiyoruz, herhangi...

DHA DIŞ HABER - ABD: AFRİN'DE KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUZ

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 21 Şubat () ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Afrin'de kimseye destek vermediğini söyledi. Nauert, "ABD, Suriye'de bir sınır değişikliğine taraf değil. Biz değiştirmiyoruz, herhangi bir değişikliği ya da özerk bir yönetimi desteklemiyoruz. Şu anki sınırlarıyla güvenli, bağımsız ve birlik içinde bir Suriye'yi destekliyoruz" diye konuştu. 

Nauert, Suriye'de tüm taraflara koşulsuz olarak şiddeti durdurma, Rusya'ya da Suriye rejimi ve müttefiklerine verdiği desteği kesme çağrısında bulundu. Nauert, ABD'nin, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için Birleşmiş Milletler'in '1 aylık ateşkes çağrısını' desteklediğini de belirtti.  Nauert, ABD'nin amacının çatışmaları azaltıp, dikkatleri yeniden IŞİD ile mücadeleye yönlendirmek olduğunu söyledi. 
Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, 'Afrindeki son durumun ne olduğu' sorusuna "Biz orada operasyon yapmıyoruz. Oradaki hiç kimseye de destek sağlamıyoruz. Orada ne olup bittiğine ilişkin bizim bilgimiz, orada operasyon yapmıyor olmamızdan ve kimseye destek sağlamıyor olmamızdan dolayı kısıtlı" yanıtını verdi. 

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