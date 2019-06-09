DHA DIŞ - Haaretz: Türkiye’den hareket eden gemide yangın

İsrail, () – Hareetz gazetesi, Türkiye’den hareket eden ve İsrail’in Hayfa limanı yakınlarında bulunan gemide yangın çıktığını; yangının kontrol altına alındığı duyurdu.

Hareetz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail’in Hayfa limanı yakınlarında, Türkiye’nin Mersin şehri limanından hareket eden Panama bayraklı MSC Canberra isimli gemide yangın çıktı. İsrail Deniz Kuvvetleri’nin bölgeye gittikleri; yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Yaralanma ya da ölüm olup olmadığı henüz bilinmezken; yangının çıkış nedeni ve gemide oluşan hasarın araştırıldığı duyuruldu.