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DHA DIŞ- Güney Kore’de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı
Güney Kore’de petrol tankerinde çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalara dair yeni görüntüler yayınlandı. Patlamanın olduğu yerde bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında, 9 kişi yaralanmıştı. Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı’nda...
GÜNDEM 30.09.2019, 18:36
Güney Kore’de petrol tankerinde çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalara dair yeni görüntüler yayınlandı. Patlamanın olduğu yerde bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında, 9 kişi yaralanmıştı.
Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı’nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yan tarafta bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında 9 kişi yaralanmıştı. Yeni yayınlanan görüntülerde, patlama sonrası alevlerin yükseldiği ve çevrede bulunanların kendilerini korumak için yerlere yattığı görüldü.
Görüntü Dökümü
Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı’nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yan tarafta bulunan bir gemiye de sıçrayan yangında 9 kişi yaralanmıştı. Yeni yayınlanan görüntülerde, patlama sonrası alevlerin yükseldiği ve çevrede bulunanların kendilerini korumak için yerlere yattığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Patlama anı
-Yükselen alevler
-İnsanların kaçışmaları
-Yere yatan insanlar ve sürünenler
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