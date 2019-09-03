Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'ı resmi törenle karşıladı 2
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'ı resmi törenle karşıladı 1
DHA DIŞ- Güney Afrika’da Nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandı
Güney Afrika’da Dünya Ekonomi Forumu’nun hemen öncesinde, Nijeryalı göçmenlere ait işletmeleri yağmalandı. Çok sayıda gözaltının da yapıldığı protestoları, Nijeryalı ve diğer ülkelerden gelen göçmenlere karşı ‘yabancı düşmanlığı’nın...
GÜNDEM 03.09.2019, 17:57
Güney Afrika’da Dünya Ekonomi Forumu’nun hemen öncesinde, Nijeryalı göçmenlere ait işletmeleri yağmalandı. Çok sayıda gözaltının da yapıldığı protestoları, Nijeryalı ve diğer ülkelerden gelen göçmenlere karşı ‘yabancı düşmanlığı’nın tetiklediği belirtildi.
Görüntü Dökümü
Protestolardan en çok etkilenen kentin Johannesburg olduğu belirtildi. Göçmenlerin işlettiği 50’den fazla işletmenin yağmalandığı ve harap edildiği bildirilirken; çok sayıda aracın ve kamu malının da hasar gördüğü açıklandı.
Nijerya yetkilileri, sosyal medyadan “Güney Afrika'daki Nijeryalı vatandaşlara ve işyerlerine devam eden saldırılar kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Ayrıca, yağmalamalar sebebiyle 90’dan fazla kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Görüntü Dökümü
---------------------------------------
-Protestolardan görüntüler
-Yaşanan gerginliğe dair görüntüler
-Bir markette yapılan yağmalamadan görüntü
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0