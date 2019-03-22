DHA DIŞ - Gana’da iki otobüs çarpıştı: 50 ölü (2) - GÖRÜNTÜLERLE

Gana () - Gana’da iki otobüs çarpıştı. Çarpışma sonucu yangın çıktı. 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Otobüs kazası Gana’nın Bono East bölgesindeki Ampoma şehrinde gerçekleşti. Kaza yerel saat ile 02:00’da, iki otobüsün Kintampo Techiman yolu üzerinde kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Otobüslerden birinde yangın çıkması sonucu bölgeye acil durum ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerel medyada yer alan haberlerde kaza yerinde hala kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve polisin, 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirttiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, yaralıların tedavisinin de bölgedeki hastanelerde devam ettiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

