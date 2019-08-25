DHA DIŞ- G7 Zirvesi Fransa’nın Biarritz kentinde devam ediyor

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan ve Fransa, Almanya, Amerika Birleşik devletleri, İtalya, Kanada, İngiltere ve Japonya'dan oluşan ve dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinden oluşan ‘Groupe des 7’nin kısaltılması olan G7 toplantıları devam ediyor.

G7 zirvesine katılan devlet başkanlarını, Fransa'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron karşıladı.

Zirve ile ilgili olarak, dün televizyondan bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede buluşacağı diğer devlet yöneticilerine, Amazon ormanlarının tahrip edilmesi, Orta Doğu’daki sorunlar ve ülkeler arasındaki ticari savaşlara çare bulunması çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, basın toplantısında ABD'ye yaptığı çağrıda, ticari savaşlara son verilmemesi durumunda ekonomide duraklamaya girme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile önemli bir ticari anlaşmaya çok yakın olduklarını ve bu anlaşmanın çalışmalarını beş aydır sürdürdüklerini açıkladı.

Elysee Sarayı’ndan gelen bilgilere göre, Amazon ormanlarındaki yangın, toplantının konuşulan ilk konusu oldu. 7 yönetici, Amazon ormanlarındaki yangının söndürülmesi için yapılacak çalışmalara katılma kararı verdiler.

BAYONNE ŞEHRİNDE ANTİ-G7 YÜRÜYÜŞÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron politikalarına karşı olan belediye başkanlarının, kendi belediyelerinden söktükleri resmi ‘Cumhurbaşkanı Portreleri’nin oluşturduğu 100 kadar portreden oluşan bir grup, protesto yürüyüşü düzenleyecek.