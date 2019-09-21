DHA DIŞ - Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri 45’inci haftasında

Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri 45’inci haftasında devam ediyor. Bugünkü gösterilerde Fransız polisi, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.Başkent Paris’te 17 Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan eylemler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un vergi indirimleri gibi aldığı önlemlerin ardından hafiflese de 45’inci haftasında devam ediyor. Eylemler kapsamında herhangi bir şiddet olayına önlem olarak 7 bin polis görevlendirildi. Polis eylemcilere biber gazı ile müdahale ederken; 596 kişinin incelendiği, en az 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.Öte yandan sosyal medyada eylemlere dair paylaşılan görüntülerde, polisin eylemcilere biber gazlı ve coplu müdahalesi görülüyor.Görüntü Dökümü--------------------Polisin eylemcilere biber gazlı müdahalesi-Polisin sokaklardaki görüntüsü-Polisin eylemcilere coplu müdahalesi-Sokaklarda slogan atarak yürüyen eylemciler