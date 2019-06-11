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DHA DIŞ – Fransa’da Neo-Nazi yanlısı 5 kişi gözaltına alındı

Fransa, () – Fransa’da Yahudi ve Müslüman ibadethanelerine saldırı düzenleyecekleri düşünülen 5 Neo-Nazi yanlısı gözaltına alındı. 7 Eylül 2018’de bir kişinin ibadethanelere saldırı yapacağı şüphesiyle gözaltına alınması ve...

DHA DIŞ – Fransa’da Neo-Nazi yanlısı 5 kişi gözaltına alındı

Fransa, () – Fransa’da Yahudi ve Müslüman ibadethanelerine saldırı düzenleyecekleri düşünülen 5 Neo-Nazi yanlısı gözaltına alındı. 7 Eylül 2018’de bir kişinin ibadethanelere saldırı yapacağı şüphesiyle gözaltına alınması ve soruşturma başlatılmasının ardından, 2’si reşit olmayan kişiler olmak üzere 4 kişi daha gözaltına alındı.

Fransa basını, Müslüman ve Yahudi ibadethanelerine saldırı yapacağı şüphesiyle Neo-Nazi yanlısı 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 7 Eylül 2018’de gözaltına alınan 1 kişinin ardından Grenoble şehrinde başlayan soruşturma kapsamında, 2’si reşit olmayan kişiler olmak üzere, 4 kişinin daha gözaltına aldığı belirtildi.

İLK GÖZALTINA ALINAN KİŞİDE PATLAYICILAR VARDI

Yerel medya, gözaltına alınan ilk şüphelinin 2 adet ateşli silah, cephane ve patlayıcılara sahip olduğunu duyurdu. Polisin gerçekleştirdiği gözaltı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Açılan soruşturmaya dair yapılan açıklamada, “Yapılan soruşturmalar kapsamında, gözaltına alınan kişilerin kötü emellere sahip olduğu ve ibadet yerlerini hedefleri olarak seçtikleri gözlemlendi” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

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