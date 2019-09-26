DHA DIŞ – Fransa’da kimya fabrikasında yangın

Fransa’nın Rouen kentinde bulunan bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, kimya fabrikasında çok özel kimyasal maddeler üretildiğini ve yangını söndürmek için 130 itfaiye görevlisinin sabah saatlerine kadar yangına müdahale ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Değişik açılardan yangının görüntüleri