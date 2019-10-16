Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
DHA DIŞ- Fransa’da itfaiye erleri polisle çatıştı
Fransa’da itfaiye erleri, düşük maaş ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Sakin başlayan protestolarda gerginlik artınca, polis ile itfaiye erleri arasında arbedeler yaşandı. Fransa’nın başkenti...
GÜNDEM 16.10.2019, 12:06
Fransa’da itfaiye erleri, düşük maaş ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Sakin başlayan protestolarda gerginlik artınca, polis ile itfaiye erleri arasında arbedeler yaşandı.
Görüntü Dökümü
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen protestolara, 7 binden fazla itfaiye eri katıldı. İtfaiye erlerinin, düşük maaş aldıkları ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto düzenledikleri belirtildi. İtfaiyeciler, mesleklerinin, ambulans ve kırsal alanlardaki doktor eksikliği nedeniyle acil olmayan sağlık sorunlarına çağrılma gibi kamu sektörünün herhangi bir yerindeki ‘boşlukları doldurmak’ için kullanıldığını belirtti.
Protestolarda, polis, itfaiye erlerine biber gazıyla müdahale ederken, zaman zaman da arbedeler yaşandı.
Görüntü Dökümü
-------------------------------
-İtfaiye erlerinin görüntüleri
-Protestolardan görüntüler
-Polisin itfaiye erini gözaltına alma anları
-Polisin biber gazıyla müdahalesi
-Detaylar
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2