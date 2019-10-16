banner314

banner325

Son Dakika

DHA DIŞ- Fransa’da itfaiye erleri polisle çatıştı

Fransa’da itfaiye erleri, düşük maaş ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Sakin başlayan protestolarda gerginlik artınca, polis ile itfaiye erleri arasında arbedeler yaşandı. Fransa’nın başkenti...

GÜNDEM 16.10.2019, 12:06
DHA DIŞ- Fransa’da itfaiye erleri polisle çatıştı
Fransa’da itfaiye erleri, düşük maaş ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Sakin başlayan protestolarda gerginlik artınca, polis ile itfaiye erleri arasında arbedeler yaşandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen protestolara, 7 binden fazla itfaiye eri katıldı. İtfaiye erlerinin, düşük maaş aldıkları ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto düzenledikleri belirtildi. İtfaiyeciler, mesleklerinin, ambulans ve kırsal alanlardaki doktor eksikliği nedeniyle acil olmayan sağlık sorunlarına çağrılma gibi kamu sektörünün herhangi bir yerindeki ‘boşlukları doldurmak’ için kullanıldığını belirtti.

Protestolarda, polis, itfaiye erlerine biber gazıyla müdahale ederken, zaman zaman da arbedeler yaşandı.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-İtfaiye erlerinin görüntüleri
-Protestolardan görüntüler
-Polisin itfaiye erini gözaltına alma anları
-Polisin biber gazıyla müdahalesi
-Detaylar

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:29
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2