Son Dakika
DHA DIŞ – Fransa’da genel grevinde hükümete 1 hafta süre verildi
Fransa’da başlayan ve hükümetin ‘emeklilik reformunu’ protesto için 5 Aralık’ta başlayan süresiz iş bırakma grevinde, sendikalar reformu geri çekmek için hükümete 1 hafta süre verdi. Ülke genelinde devam eden grev özellikle...
GÜNDEM 16.12.2019, 14:28
Fransa’da başlayan ve hükümetin ‘emeklilik reformunu’ protesto için 5 Aralık’ta başlayan süresiz iş bırakma grevinde, sendikalar reformu geri çekmek için hükümete 1 hafta süre verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ülke genelinde devam eden grev özellikle ulaşımı etkiliyor. Demiryolları ve metro hatlarındaki aksamalar nedeniyle başkent Paris çevresinde ve içinde trafik kuyrukları yaşamı felç ediyor. Polis ile karşı karşıya gelen grevcilere polis, sert müdahalelerde bulunuyor. Demiryolu, Taşımacılık, Maden ve Enerji ve Kimya Endüstrisi Federasyonları (CGT) hükümetin reformu geri çekmemesi halinde eylemleri ikiye katlayacaklarını ve hükümete 1 haftalık süre tanıdıklarını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
-Metro hattında grevcilerin grev kıran arkadaşlarını protestosu
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
|İmsak
|06:44
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:05
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Beşiktaş
|15
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Gaziantep FK
|15
|20
|11. Denizlispor
|14
|18
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Arsenal
|17
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10