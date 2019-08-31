DHA DIŞ- Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Fransa’da iki saldırgan, metro istasyonu önünde 9 kişiye bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Amatör bir kamera tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan birinin polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

Saldırı, Fransa’nın güneydoğusunda bulunan Villeurbanne şehrinde Laurent-Bonnevay metro istasyonunun önünde meydana geldi. Saldırıda 2 saldırgan, toplam 9 kişiyi bıçakladı. Olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu duyuruldu. Polis, saldırganlardan birini olay yerinde gözaltına alırken, diğer saldırganın kaçtığı bildirildi. Kaçan saldırganın yakalanması için metro istasyonu kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saldırganlardan birinin metro istasyonu önünde yakalanması