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DHA DIŞ- Fransa’da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı
Fransa’nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı. Fransa’nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların alevler...
GÜNDEM 02.01.2020, 11:30
Fransa’nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.
Fransa’nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların alevler içerisinde kaldığı ve hurdaya döndüğü görüldü. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.
Yerel medya, son 3 günde Fransa’da 200 aracın kundaklandığını duyurdu.
Görüntü Dökümü
Fransa’nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların alevler içerisinde kaldığı ve hurdaya döndüğü görüldü. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.
Yerel medya, son 3 günde Fransa’da 200 aracın kundaklandığını duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Araçların yanma anları
-Hurdaya dönen araçların görüntüleri
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