Son Dakika
DHA DIŞ- Fransa, ücretsiz otobüs uygulamasıyla yeşil ekonomiyi destekliyor
Fransa’nın Dunkirk kentinde denenen yeni ücretsiz toplu taşıma uygulamasının başarılı olmasının yanında, kişisel araçların kullanımını azaltma hedefiyle çevreye de zarar vermiyor. France24’te yer alan habere göre, Fransa’nın kuzey...
GÜNDEM 01.09.2019, 10:59
Fransa’nın Dunkirk kentinde denenen yeni ücretsiz toplu taşıma uygulamasının başarılı olmasının yanında, kişisel araçların kullanımını azaltma hedefiyle çevreye de zarar vermiyor.
France24’te yer alan habere göre, Fransa’nın kuzey bölgesinde yer alan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık ve müttefik ülke askerlerinin bölgeden tahliyesiyle tanınan Dunkirk kenti, ücretsiz toplu taşıma uygulamasına geçtiğini duyurdu.
France24’te yer alan habere göre, Fransa’nın kuzey bölgesinde yer alan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık ve müttefik ülke askerlerinin bölgeden tahliyesiyle tanınan Dunkirk kenti, ücretsiz toplu taşıma uygulamasına geçtiğini duyurdu.
Bugün, yaklaşık 88 bin kişinin yaşadığı kentte kurulan yeni altyapıyla toplu taşıma kullanımı artırılırken, söz konusu kullanımın yaygınlaşması ve şahsi araç sayısında düşüş öngörüsüyle daha yeşil bir ekonomik model hedefleniyor. İlk kez 1 Eylül 2018’de oluşturulan sistem kapsamında, Dunkirk’ün 5 komşu kentine kadar yapılan ve kent merkezinden on dakikada bir 5 ekspres rota üzerinde hareket eden otobüslerin yanında, nüfusun daha az olduğu bölgelerde de 12 farklı rotanın bulunduğu belirtiliyor.
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0