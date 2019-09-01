DHA DIŞ- Fransa, ücretsiz otobüs uygulamasıyla yeşil ekonomiyi destekliyor

Fransa’nın Dunkirk kentinde denenen yeni ücretsiz toplu taşıma uygulamasının başarılı olmasının yanında, kişisel araçların kullanımını azaltma hedefiyle çevreye de zarar vermiyor.France24’te yer alan habere göre, Fransa’nın kuzey bölgesinde yer alan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık ve müttefik ülke askerlerinin bölgeden tahliyesiyle tanınan Dunkirk kenti, ücretsiz toplu taşıma uygulamasına geçtiğini duyurdu.

Bugün, yaklaşık 88 bin kişinin yaşadığı kentte kurulan yeni altyapıyla toplu taşıma kullanımı artırılırken, söz konusu kullanımın yaygınlaşması ve şahsi araç sayısında düşüş öngörüsüyle daha yeşil bir ekonomik model hedefleniyor. İlk kez 1 Eylül 2018’de oluşturulan sistem kapsamında, Dunkirk’ün 5 komşu kentine kadar yapılan ve kent merkezinden on dakikada bir 5 ekspres rota üzerinde hareket eden otobüslerin yanında, nüfusun daha az olduğu bölgelerde de 12 farklı rotanın bulunduğu belirtiliyor.