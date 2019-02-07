DHA DIŞ - Fransa, İtalya'daki büyükelçisini geri çağırdı

Engin AKGÜRBÜZ, PARİS () - Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Çirkin deklarasyonlar ve daha önce hiç görülmemiş, temeli olmayan sözlü saldırılar üzerine İtalya büyükelçimiz görüş alınmak üzere geri çağırıldı” denildi.

Bakanlık sözcüsü sözlerine şöyle devam etti: "Son yapılan, iç işlerine karışma eylemleri bir provokasyon daha teşkil etmektedir, tüm bu olaylar İtalyan hükümetinin Fransa ile olan ilişkilerinde çok ciddi bir kriz yaratıyor, bu sebepten Fransa, İtalya'daki büyükelçisini çağırmaya karar verdi"

“FRANSA'NIN EMPERYALİST POLİTİKALARI OLMASAYDI, AFRİKA DÜNYANIN 15. BÜYÜK EKONOMİSİ OLURDU”

İtalya'da hükümetin ortağı olan 5 yıldız partisi lideri aşırı sağcı başbakan yardımcısı Luigi Di Mario, bir televizyon kanalına yaptığı deklarasyonda "Bugün Afrika'dan bu kadar göçmen geliyorsa bu bazı AB ülkelerinin ve özellikle Fransa'nın Afrika ülkelerindeki kolonizasyon politikalarının devamı yüzünden oluyor, eğer Fransa'nın Afrika'daki bu emperyalist politikaları olmasaydı, Afrika bugün dünyanın 15. büyük ekonomisi olurdu. AB kurumları artık bu emperyalist ülkelere dur demeli ve Fransa borçlarını bu ülkeler üzerinden elde ettikleri ile ödemeyi bırakmalı" demişti.

Fransa'da devam eden "sarı yelekliler" gösterileri ile de ilgilenen aşırı sağcı Başbakan yardımcısı, bazı sarı yelekli liderler ile de görüşmüş ve Fransa bu olayları iç işlerine karışmak olarak nitelemişti.