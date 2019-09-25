DHA DIŞ- Fransa'da çatıda görüntülenen panter hayvanat bahçesinden çalındı

Fransa’da bir binanın çatı katında görüntülenen ve bina sakinlerinin paniğine sebep olan panterin götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındığı bildirildi. Polis, panteri çalanları bulmak için soruşturma başlattı.

Fransa’nın Armentieres kasabasında bir apartmanın merdivenlerinden çatıya tırmanarak bina sakinlerinin paniğine neden olan siyah panterin, götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındığı belirtildi. Sakinleştirici iğne vurularak binadan kurtarılan panter, kasabada hayvanat bahçesinin bulunmaması sebebiyle Maubege şehrindeki hayvanat bahçesine götürülmüştü. Bu sabah hayvanat bahçesi görevlileri, panterinin kafesini açık bulduklarını ve hayvanın yerinde olmadığını ifade etti.

Maubege Belediye Başkanı Arnaud Decagny sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Hırsızların hedeflerinin direkt panteri çalmak olduğu anlaşılıyor. Polis ekipleri video kayıtlarını inceliyor. Hayvanat bahçesinde verilen bakım, panterin güç kazanmasını sağladı. Yalnızca hayvanın sağlığı için endişeleniyorum. Umarım en kısa süre içinde buluruz” diye yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Panterin çatı katında yürümesi

-İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü