Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

DHA DIŞ – FORD, çıkaracağı işçilerin bölümlerini bilgilendirmeye başladı

Muhsin Ceylan, Köln () - Bu aybaşında, Almanya işletmelerinde 5 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklayan Almanya FORD, personel tenkisatına gideceği kısımları bilgilendirmeye başladı. Dün SAARLOUIS işletmelerinde 6 bin işçiden,...

DHA DIŞ – FORD, çıkaracağı işçilerin bölümlerini bilgilendirmeye başladı

Muhsin Ceylan, Köln () - Bu aybaşında, Almanya işletmelerinde 5 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklayan Almanya FORD, personel tenkisatına gideceği kısımları bilgilendirmeye başladı.

Dün SAARLOUIS işletmelerinde 6 bin işçiden, bin 600 işçisinin çıkarılacağını ilgili bölümlere bildiren FORD, Almanya işletmelerinin merkezi Köln’de, işyeri temsilcileriyle süren görüşmelerde, hangi kısımdan ne kadar işçi çıkarılacağı, işletme yetkilileri tarafından bölüm sorumlularına bildiriyor.

Sendika çevrelerinden yapılan açıklamada, Ford işletmelerindeki belirsizlikler yüzünden işçiler arasında gerginlik ve telaşlı bekleyişlerin sürdüğü açıklanırken; FORD Teknik Geliştirme Bölümü’nden binin üzerinde mühendisin işletme ile yollarının ayrılacağı belirtildi.

FORD Almanya Müdürü Gunnar Herrmann’ın “Bizim de istemediğimiz fakat işletmenin selameti açısından yapılması gereken tenkisatları işletmelerimizin çalışanlarına bildirmek kolay olmuyor” dediğini söyleyen İG Metal Temsilcisi Lars Desgranges, işten çıkarılacak emekçilerin en iyi şartlarla ayrılmalarını sağlamak için görüşme ve pazarlıkları sürdürdüklerini vurguladı.

Ford Almanya’nın 2018 yılında 398 milyon zarar ettiği açıklanmıştı. İşletme sözcüleri, arabalarının Almanya satışlarının çok iyi olduğu, fakat aynı bu durumun Avrupa’da gerçekleştirilemediği açıklanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328