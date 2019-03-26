DHA DIŞ – FORD, çıkaracağı işçilerin bölümlerini bilgilendirmeye başladı

Muhsin Ceylan, Köln () - Bu aybaşında, Almanya işletmelerinde 5 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklayan Almanya FORD, personel tenkisatına gideceği kısımları bilgilendirmeye başladı.

Dün SAARLOUIS işletmelerinde 6 bin işçiden, bin 600 işçisinin çıkarılacağını ilgili bölümlere bildiren FORD, Almanya işletmelerinin merkezi Köln’de, işyeri temsilcileriyle süren görüşmelerde, hangi kısımdan ne kadar işçi çıkarılacağı, işletme yetkilileri tarafından bölüm sorumlularına bildiriyor.

Sendika çevrelerinden yapılan açıklamada, Ford işletmelerindeki belirsizlikler yüzünden işçiler arasında gerginlik ve telaşlı bekleyişlerin sürdüğü açıklanırken; FORD Teknik Geliştirme Bölümü’nden binin üzerinde mühendisin işletme ile yollarının ayrılacağı belirtildi.

FORD Almanya Müdürü Gunnar Herrmann’ın “Bizim de istemediğimiz fakat işletmenin selameti açısından yapılması gereken tenkisatları işletmelerimizin çalışanlarına bildirmek kolay olmuyor” dediğini söyleyen İG Metal Temsilcisi Lars Desgranges, işten çıkarılacak emekçilerin en iyi şartlarla ayrılmalarını sağlamak için görüşme ve pazarlıkları sürdürdüklerini vurguladı.

Ford Almanya’nın 2018 yılında 398 milyon zarar ettiği açıklanmıştı. İşletme sözcüleri, arabalarının Almanya satışlarının çok iyi olduğu, fakat aynı bu durumun Avrupa’da gerçekleştirilemediği açıklanmıştı.