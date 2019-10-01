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DHA DIŞ – Finlandiya'da okulda saldırı: 1 ölü, 9 yaralı
Finlandiya'da bir okula giren ve kılıç taşıdığı iddia edilen bir kişi, çevresindekilere saldırdı. Saldırgan, polisin müdahalesi sonrası yaralı gözaltına alınırken, olayda 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay Finlandiya’nın...
GÜNDEM 01.10.2019, 15:39
Finlandiya'da bir okula giren ve kılıç taşıdığı iddia edilen bir kişi, çevresindekilere saldırdı. Saldırgan, polisin müdahalesi sonrası yaralı gözaltına alınırken, olayda 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olay Finlandiya’nın Kuopio şehrinde bir alışveriş merkezi çinde bulunan Savon Meslek Koleji isimli okulda meydana geldi.
Olay Finlandiya’nın Kuopio şehrinde bir alışveriş merkezi çinde bulunan Savon Meslek Koleji isimli okulda meydana geldi.
Yerel medya, kılıçla okula giren bir kişinin, girdiği sınıftakilere saldırdığını; kısa sürede olay yerine gelen polislerin ise saldırgana ateş açtıklarını ve onu yaralı ele geçirdiklerini duyurdu. Yerel medya saldırıda 1 kişinin öldüğünü; 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. Polis, saldırgan dahil 2 kişinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.
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