DHA DIŞ - Filiz Akın’a Nürnberg’de ‘Ömür Boyu Onur Ödülü’

Taner Tüzün, Nürnberg, () - Almanya’nın Nürnberg kentinde yapılan 24.Türkiye – Almanya Film Festivalinin son gününde, Filiz Akın, 'Ömür Boyu Onur Ödülü' aldı.

Akın, ödülünü Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve aynı zamanda Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’un elinden aldı. Filiz Akın yaptığı konuşmada uzun zamandır rahatsız olduğunu ve hayranlarını kırmamak için Nürnberg’e geldiğini belirterek, festival Başkanı Adil Kaya, festival yöneticisi Ayten Akyıldız ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Filiz Akın, konuşmasında şunları söyledi:

“Eskiden biz bir avuç isimlerdik her hafta oynayan filmlerle o zaman başka da bir eğlence olmadığı için seyirci de acayip bir tiryakilik yaratıp, ailelerinden biri gibi oluyorduk. Bir de televizyon olmadığı için bizleri normal bir insan gibi hallerimizle, normal sesimizle, her türlü konuşma şeklimizle görmedikleri için insanüstü varlıklar gibi görüyorlar ve sevgilerini ikonlaştırmaya vardırıyorlardı diye düşünüyorum. Bu gizem ve ulaşılmazlıkla, bir de bugünkü gibi güce ve paraya tapılmadığı bir dönemde olduğunuzu düşünün. Bütün o masumiyet yıllarında, büyük aşkları, romantizmi, fakir de olsa satın alınamayacak gururu, mahalle dayanışmasını, sevginin gücünü, çile çekmeyi, eski İstanbul’un güzelliğini hep bizimle yaşıyor ve kendi dertlerinden uzaklaşıp başka boyuta geçiyorlardı sanki. İşte bu her hafta sürdürülen tiryakilikle onların rüyalarını, meslek seçimlerini, eş seçimlerini, isimlerini, hayallerini, umutlarını, tüm hayatlarını etkiliyorduk. Televizyonun gelişiyle bütün büyü bozuldu. Yavaş yavaş insanlar gerçek, sıradan insanlarla karşılaşmaya başladılar. Artık tekrar efsane yaratmak o dönem şartları olmadığı için çok zor.”

EN İYİ FİLMLER VE SANATÇILAR BELLİ OLDU

Almanya’nın tanınmış sanatçılarından Tim Seyfi’nin sunuculuğunu yaptığı son gecede, en iyi filimler ve sanatçılar da belli oldu. Uzun metraj film jüri başkanlığını Kadir İnanır yaparken, kısa metraj film jüri heyetinde Berrak Tüzünataç yer aldı.

Ödüller şöyle:

Ömür Atay´ın filmi Kardeşler 24. Türkiye Almanya Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Kill me today, tomorrow I´m sick ( Beni Bugün Öldür, Yarın Hasta Olacağım )filmindeki rolü ile Carlo Ljubek’e verildi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise İçerdekiler filmindeki performansı için Gizem Erman Soysaldı´ya verildi.

Öngören Ödülü'nü yönetmenliğini Joachim Schroeder ve Tobias Streck'in yaptığı Kill me today, Tomorrow I´m sick filmi aldı.

Seyirci ise ödülünü Yılmaz Arslan’ın yönettiği Sandstern (Kumdan Yıldız) adlı filme verdi.

Kısa Film Yarışma dalında üç ödül verildi:

Birincilik ödülü: Dikenli Tel / Stacheldraht Yönetmen: Serdal Altun

İkincilik ödülü: Kaset / Die Kassette Yönetmen: Serkan Fakılı

Üçüncülük ödülü: Aus der Nähe / Yakından Yönetmen: Daniel Popat

